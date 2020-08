Persiceto, dopo Ferragosto la rassegna “Estate in Piazza” riprende con tanti eventi

Dopo la pausa in occasione della settimana di Ferragosto le calde serate estive di Persiceto e Decima tornano ad animarsi con i tanti eventi proposti da “Estate in Piazza”, il cartellone organizzato dal Comune di Persiceto: in programma proiezioni cinematografiche, eventi radiofonici e musicali.

Martedì 18 agosto alle ore 18 il Centro Storico ospiterà “OltrapER: Radioimmaginaria in Tour fa tappa a Sangio”, evento radiofonico partecipato condotto dagli speaker adolescenti di Radioimmaginaria e di quelli della redazione locale, in occasione della tappa a Persiceto di “OltrapER”, il tour ecologico che gli stessi compiono a bordo di un Ape Piaggio ecologico dotato di pannelli solari ed alimentato a bio metano per scoprire i piccoli centri dell’Emilia Romagna e per raccontare come vuole rialzarsi una delle regioni più importanti e dinamiche d’Italia: in particolare, i ragazzi racconteranno il loro viaggio in Europa del 2019 e quello in Emilia Romagna del 2020 con collegamento con il Tg3 Regionale. Il programma dell’evento prevede dalle ore 19.30 alle 20.15 esibizione dal vivo con Leo Bi Murri e Jacky Sax, dalle 20.30 alle 21.15 lo svolgimento della puntata radiofonica con tanta musica live e dalle 21.30 alle 22 la presentazione del libro “Noi abbiamo un futuro” di Michele Ferrari e Marcos Y Marcos.

Alle ore 21.15 in piazza 5 aprile a Decima riprende la rassegna cinematografica di film a tema musicale e per bambini: questa volta saranno i bambini a occupare la platea per “Il mio amico Nanuk”, educativo ed emozionante film d’animazione italo-canadese del 2014 diretto da Brando Quilici, Roger Spottiswoode, con Dakota Goyo e Goran Visnjic; la storia ha come protagonista Luke, un giovane che vive nella regione artica con la madre, che cerca di proteggere lui e la sorella Abby da ogni pericolo, in seguito alla morte del padre. Un giorno un’orsa bianca si avvicina all’abitato della città di Devon e le forze dell’ordine, dopo averla narcotizzata, la trasportano presso il lontano Cape Resolute. Luke ritroverà però un cucciolo che l’orsa aveva con sé e farà il possibile per ricongiungere il piccolo, che ribattezzerà con il nome Nanuk (in lingua inuit significa “orso vagabondo”), con la sua mamma.

Giovedì 20 agosto alle ore 21.30 presso il giardino della Ca’ Granda in via Carradona 1 a Decima, il Circolo Arci Decima, in collaborazione con Musicafiaba, presenterà “Tra i rami di un albero”, evento che attraverso le suggestive narrazioni di Simona Zavaglia e l’emozionante musica dal vivo di Stefano Melloni al clarinetto sensibilizzerà tutti i presenti sull’importanza dei nostri amici alberi come tana e rifugio, come amici con cui giocare, come fonte di vita da respirare. Per informazioni: tel. 334.1035195, arcidecima.cultura@libero.it.

Venerdì 21 agosto alle ore 21.15 nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, un altro appuntamento imperdibile per gli amanti della settima arte ma questa volta nell’ambito della sezione “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata a Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna. Questa settimana verrà riproposto sul grande schermo l’intramontabile e commovente “Amarcord”, uno dei film più celebri e tra i più grandi capolavori del regista, vincitore del Premio Oscar al Miglior Film Straniero nel 1973; la pellicola è uno struggente e malinconico racconto perso tra ricordo e sogno ambientato nella provinciale cittadina di Borgo, tra il 1930 e il 1935, dove le stagioni trascorrono inesorabili, scandite dal cadere della neve o dalle “manine” staccatesi dai primi fiori primaverili, e intanto l’adolescente Titta cresce e comincia a scoprire il sesso, l’amore, ma anche le varie difficoltà della vita tra cui la violenza e la morte, subendo condizionamenti dentro e fuori dell’ambito domestico, tra una galleria di personaggi che, agendo nel mondo della scuola, della Chiesa, nelle feste fasciste, nelle celebrazioni folcloristiche o negli avvenimenti eccezionali, rivelano caratteristiche del tutto uniche e particolari.

Sabato 22 agosto alle ore 21.15 il programma settimanale di “Estate in Piazza” si chiude con un’altra proiezione cinematografica, dedicata in questo caso ai più piccoli, “Fantastic Mr. Fox”, film cult d’animazione del 2010 diretto da Wes Anderson, che racconta la divertente e coinvolgente vicenda del Signore e la Signora Fox, i quali vivono pacifici col figlioletto Ash e il nipotino Kristofferson, loro ospite, dentro un grande albero in cima alla collina che fronteggia gli stabilimenti dei più cattivi contadini della zona: Boggis, Bunce e Bean. Ma la natura selvatica del signor Fox lo spinge a cercare di far fessi i tre uomini e a saccheggiare i loro depositi; la loro vendetta metterà a repentaglio non solo la sua amata famiglia ma tutti gli animali del sottosuolo, e Mr. Fox dovrà elaborare dunque un nuovo e geniale piano per trarre tutti d’impaccio.

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente tutti gli spettatori devono indossare la mascherina.

La prenotazione per la rassegna “Fellini100” e per le proiezioni cinematografiche va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, aperta dalle ore 10 alle 12 nelle giornate 15 e 18 luglio, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889, scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure sul portale Eventbrite. In caso di disponibilità di posti è possibile prenotare sul posto la sera dello spettacolo a partire dalle 20.30. In piazza del Popolo e in piazza 5 Aprile la capienza massima è di 60 persone, nel Chiostro di San Francesco di 40 persone.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

Ufficio stampa Comune Persiceto