Nuova ordinanza Covid-19, le parole del sindaco di Persiceto

In seguito alla nuova ordinanza del governo e in collaborazione con le Forze dell’Ordine Locali, ho dato disposizioni di intensificare i controlli e di far rispettare le indicazioni sull’uso obbligatorio della mascherina come in essa indicato. L’amministrazione sta inoltre avvisando i gestori di locali e promotori di eventi per sensibilizzare al rispetto delle prescrizioni.

Per quanto riguarda la fascia oraria non interessata dall’ordinanza (ore 6-18) si ricorda di mantenere il distanziamento sociale e ove non sia possibile l’uso della mascherina.

Invito tutti i Persicetani alla massima attenzione e a nn adottare comportamenti irresponsabili per se e per gli altri.

Grazie a tutti.

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto