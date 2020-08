Partecipa anche tu al progetto “Saluti da Sala Bolognese!”

➡️Scatta una foto che rappresenti 🌻il territorio🌳, 🚴‍♂️la vita🚜 e 💁‍♂️la gente💁‍♀️ di Sala Bolognese.

➡️Iscriviti alla pagina FB della Biblioteca Comunale di Sala Bolognese

e manda la tua foto corredata da nome, cognome, 🏞 luogo e data in cui è stata scattata. 🌅

➡️Condividi la tua foto con l’hashtag #SalutiDaSalaBolognese #BiblioSalaBolognese

📷Le foto verranno pubblicate sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale di Sala Bolognese: le più votate saranno trasformate in cartoline virtuali.🎫

⚠️INFORMATIVA PRIVACY⚠️

Dichiaro che la foto inviata alla Biblioteca Comunale di Sala Bolognese per il progetto “Saluti da Sala Bolognese!” sia stata scattata da me o da qualcuno che mi ha dato il consenso di pubblicarla a mio nome. Se nella foto sono presenti persone, dichiaro di avere il loro consenso per la pubblicazione e distribuzione della loro immagine.

Partecipando a questo progetto consento alla Biblioteca Comunale di Sala Bolognese di pubblicare la suddetta fotografia a titolo gratuito su tutti i suoi canali, cartacei e virtuali.

Progetto a cura della Biblioteca Comunale di Sala Bolognese.