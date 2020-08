Persiceto: dal 10 agosto limitazioni alla viabilità su strade provinciali

A partire da lunedì 10 agosto sono in vigore alcune limitazioni temporanee alla viabilità sulle strade provinciali SP 2 “Via delle Budrie”, SP 3 “Trasversale di Pianura”, SP 83 “Tangenziale di S. Giovanni in Persiceto” e SP 255 “di S. Matteo della Decima” e su altre strade dell’area metropolitana per rifacimento della segnaletica orizzontale fino al termine dei lavori.

In corrispondenza dei tratti oggetto dei lavori sono istituiti

limite massimo di velocità a 30 km/h;

divieto di sorpasso;

restringimento della carreggiata, con eventuale senso unico alternato regolamentato da movieri.

Per informazioni dettagliate consulta il comunicato stampa sul sito della Città Metropolitana di Bologna.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto