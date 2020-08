Persiceto, sale a 5 il numero dei decessi per l’incidente di Amola

A distanza di 54 giorni dal gravissimo incidente avvenuto ad Amola, frazione di San Giovanni in Persiceto, si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime.

Dopo un lungo ricovero ospedaliero, non ce l’ha fatta uno dei feriti ricoverati, Mario Marchesini diventa così la quinta vittima dell’incidente avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno, sulla Strada Provinciale 568 che collega i comuni di San Giovanni in Persiceto e di Crevalcore.

L’uomo, di 69 anni, era rimasto coinvolto nell’incidente in quanto avventore del bar, davanti al quale avvenne il terribile schianto tra due veicoli e che provocò la morte di tre ventenni e di una bambina di 9 anni.