Ad Anzola “Incontro con l’autore”. I racconti di Alex Caselli…

Giovedì 10 settembre, ore 19

Piazza Grimandi

Anzola dell’Emilia

Presentazione della raccolta di racconti

“Passare il tempo”, Pendragon editore

di Alex Caselli



Sarà presente l’autore.

Introduce Matteo Marchesini, critico letterario, poeta e scrittoreL’attore teatrale Giulio Tamburini leggerà alcuni brani del testo Abitiamo un mondo in cui sembra che tutto sia ovunque uguale, ma in cui, allo stesso tempo, ogni tratto locale o individuale tende a diventare una pittoresca insegna di se stesso. Così le nostre rare province anonime, ossia quelle che nemmeno dell’anonimato o del degrado riescono a fare un marchio, sono luoghi più esotici di qualsiasi capitale straniera occidentale ovvero occidentalizzata; e possono diventare una buona metafora di ciò che della nostra esperienza ancora non è omologato, ricattabile dalle ideologie di stagione, ridotto al regime della comunicazione onnipresente e completamente socializzato. Forse per questo alcuni tra i letterati meno conformisti guardano oggi con amore a province del genere, e sentono vicini Carlo Cassola o il Goffredo Parise dei Sillabari. È il caso di Alex Caselli. I suoi racconti, novecentescamente travestiti, descrivono le ore monotone e le epifanie improvvise al cui ritmo si svolgono, di solito in uno scenario emiliano-romagnolo, le esistenze di persone qualunque che però qualunque non sono mai, dato che il narratore sa quanto resti enigmatico ogni più semplice momento di ogni essere: due uomini che concludono un affare sulla battigia, la vertigine di un adolescente e di un allenatore che s’interrogano sulle loro scelte, l’ansia di una donna sola in attesa del referto medico… Caselli ci fa assaporare i piccoli riti di queste esistenze, e il modo in cui nei riti s’insinua un disagio, una nostalgia delle potenzialità che sfumano intorno alla realtà quotidiana. Ma spesso, verso la fine, il disagio si dissolve come certi indefinibili malesseri fisici: bastano un gesto appena accennato, un odore o uno sguardo, ed ecco che riaffonda nel mare dell’essere, finché chi l’ha provato torna “calmo, senza coscienza” e “non desidera altro” (Matteo Marchesini).

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’attigua sala polivalente della biblioteca (Piazza Giovanni XXIII, 2).La prenotazione è obbligatoria. Si prega di scrivere alla mail biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it indicando nomi e cognomi di chi desidera prenotarsi all’iniziativa.

Per l’ingresso si prega di indossare la mascherina.

dall’evento Fb