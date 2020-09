Geovest segnala che è in corso un probabile tentativo di truffa a danno dei cittadini

Informiamo che è in corso un probabile tentativo di truffa a danno dei cittadini.

Ci è stato riferito da alcuni cittadini di essere stati raggiunti da una telefonata proveniente da un numero telefonico con il prefisso della città di Como (+031) che intervistava i cittadini ponendo domande sul servizio di compostaggio.

Informiamo gli utenti che le attività in corso svolte da Geovest per verificare l’attività di compostaggio è stata affidata al Centro Agricoltura Ambiente che opera attraverso visite sul luogo con operatori riconoscibili da tesserino e di cui è possibile verificare l’autenticità chiamando il nostro numero verde 800-276650.

Gli incaricati, identificabili dal tesserino, non entrano nelle abitazioni ma solo nell’area esterna e non chiedono alcuna firma agli utenti.

In nessuna circostanza gli incaricati sono autorizzati ad effettuare incassi o rimborsi di denaro. Nessuno è stato incaricato o autorizzato a fornire telefonicamente ai clienti numeri telefonici per la riscossione di sanzioni. Qualunque eccezione a questa regola costituisce una truffa. Geovest invita pertanto tutti i cittadini che dovessero avere ricevuto tale comunicazione a non fornire alcun dato personale in seguito alla suddetta telefonata.

geovest.it