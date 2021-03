Sant’Agata, open day del nido d’infanzia “Vita nuova”

In considerazione dell’emergenza sanitaria anche quest’anno l’Open day si terrà a distanza. I genitori interessati potranno fare un tour virtuale per conoscerne le proposte educative e dialogare in diretta con il Pedagogista e il Personale Educativo.

L’Open day è previsto per giovedì 1 aprile 2021 alle ore 18.00.

Per partecipare sarà necessario lasciare i vostri dati e contatti telefonici, tramite una mail al seguente indirizzo: scuola@comune.santagatabolognese.bo.it.

Verrete contattati il più presto possibile e vi sarà inviato il Link per accedere al collegamento.

“A,B,C… Nido. Liberi di chiedere…“

Si invitano tutti i genitori interessati ad avere maggiori e dettagliate informazioni: sulle iscrizioni on-line al Nido, sul pagamento delle rette, sulla modalità di frequenza, sulla documentazione necessaria, ecc… a partecipare e prenotarsi all’incontro on-line di sabato 10 aprile 2021 alle ore 10:00.

