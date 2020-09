Ultimi appuntamenti per “Estate in piazza” a Persiceto

Si avvia alla conclusione la rassegna “Estate in Piazza”, che ha animato le serate estive con numerosi eventi a Persiceto e Decima. Anche nei prossimi giorni sono in programma concerti, proiezioni, gastronomia tipica, visite guidate e una mostra fotografica.

Giovedì 10 settembre alle ore 21, presso il Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9), si terrà un concerto Jazz con Andrea Dessì e Massimo Tagliata. Prenotazioni: biglietteria del Teatro Comunale, tel. 051.825022, 348.0853889, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Venerdì 11 settembre alle ore 20.45 in piazza del Popolo, l’Associazione Musicale Leonard Bernstein proporrà invece un concerto di musica anni ’60 e ’70 con gli insegnanti della Scuola di musica Bernstein: voce, Tiziana Quadrelli e Jacopo Robba; chitarra elettrica, Alessandro Betti; basso, Daniele Nieri; tastiera, Onofrio Paciulli; sax, Claudio Castellari; trombone, Andrea Piergentili; batteria, Sebastian Mannutza. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339.3466935, associazionebernsteinsgp@gmail.com, www.scuolabernstein.it (capienza massima 60 persone).

Sempre venerdì 11 settembre è prevista un’apertura straordinaria del Planetario in vicolo Baciadonne 1, con “Meraviglie del cielo: stelle, pianeti e costellazioni”, doppia proiezione del cielo a cura di Marco Cattelan, alle ore 21 e alle ore 22 (massimo 15 posti per turno). Ingresso su prenotazione via mail a info@museocieloeterra.org indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. I partecipanti dovranno osservare le nuove regole di accesso per il contenimento del contagio da Covid-19: essere dotati di mascherina e igienizzare le mani all’ingresso, seguire i percorsi evidenziati di ingresso e uscita, rispettare la distanza di sicurezza.

Sabato 12 settembre alle ore 20.30, nel Chiostro di San Francesco, si svolgeranno le premiazioni e la visione di una scelta delle opere del concorso 13° Trofeo “Città di San Giovanni in Persiceto”, inserito nel 14° Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici Digitali e organizzato dal Circolo fotografico “Il Palazzaccio” col patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto. In questa edizione la valutazione della giuria ha premiato “COVD, Come volevasi dimostrare” di Federico Palermo (primo classificato), “Metamorfosi familiare” di Massimiliano Falsetto (secondo) e “The Human Zoo” di Giuliano Mazzanti (terzo). Sarà un’occasione unica per gli amanti della fotografia e delle applicazioni del mondo digitale, ma non solo, per scoprire come, nel montaggio con musica e parlato, le immagini fotografiche e le sequenze filmate divengano racconto e riflessione, documento e spettacolo. Per fornire agli spettatori un quadro più ampio delle tendenze dell’audiovisivo in Italia verranno proiettate anche altre interessanti opere che hanno partecipato a questa edizione del concorso: “De-evolution” di Graziella Luccarini, “Farewell” di Gabriele Pinardi, “Vernici” di Sandra Ceccarelli, “Cargo” di Elio Pozzoli e Therese Redaelli, “Tre Figli e un Papà” di Fabio Cardano, “ROVESCIO Trittico sperimentale” di Francesco Gernetti e “2009” di Giorgio Alloggio.

Inoltre, in occasione del 60° anniversario del Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”, da sabato 12 a domenica 27 settembre si terrà “60 foto per la Città”, esposizione fotografica per le vie e le piazze di Persiceto, con opere dei fotografi del Circolo disposte lungo un itinerario attraverso il centro, da Porta Garibaldi al portico della Chiesa di San Francesco, passando per la loggia del Palazzo Comunale e per il portico dell’ex Ospedale; appese a fili, lungo i muri dei portici, le foto saranno esposte come se, appena stampate, stessero lì stese ad asciugare.. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 12 settembre alle ore 16.30 presso Porta Garibaldi.

Da sabato 12 a lunedì 14 settembre, prosegue inoltre la “Grande Abbuffata”, una delle sagre più amate e attese del nostro territorio, giunta quest’anno alla 42ª edizione: dalle ore 18.30 alle 23.45, presso il capannone della società carnevalesca Mazzagatti (via Bassa 21/c), sarà possibile gustare un tripudio di gastronomia tipica, tra cui tortelloni al ragù, pappardelle alla lepre, penne alla boscaiola e somaro in umido. Le serate saranno allietate da musica dal vivo e dai giochi della tradizione, come il “gioco del tappo” e l’immancabile “gioco del peso”, una scommessa collettiva per indovinare il peso di una serie di salumi esposti, in cui il vincitore potrà portare a casa tutti gli insaccati. Concerti in programma: sabato 12 settembre, ; domenica 13 settembre, ; lunedì 14 settembre, . Per poter ottemperare alle vigenti misure di distanziamento anti-Covid19, la festa non si svolgerà nella consueta piazza di Borgata Città e proseguirà anche nel weekend dal 12 al 14 settembre. Ingresso libero, menù alla carta, disponibile anche da asporto; è gradita la prenotazione per evitare assembramenti in entrata, gli ingressi saranno contingentati e i posti limitati, con due turni alle ore 18.30 e alle 21; prenotazioni al numero 340.9214928 oppure compilando l’apposito form; per ulteriori informazioni consultare il sito www.mazzagatti.it o scrivere a info@mazzagatti.it

Proseguono inoltre le visite guidate tematiche nel centro storico di Persiceto a cura dell’Associazione Comete: martedì 15 settembre alle ore 20.45 partirà il tour “La Strada Maestra in 10 tappe”, con ritrovo a Porta Vittoria; martedì 22 settembre seguirà “Lo sapevate che…? Curiosità, aneddoti e storie di Persiceto”, con ritrovo in piazza del Popolo, presso il Teatro Comunale. La partecipazione è gratuita e limitata a un massimo di 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 366.7174987, miriam.forni2013@gmail.com

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente tutti gli spettatori devono indossare la mascherina.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

