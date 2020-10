Persiceto, rinviato lo spettacolo dell’Associazione “dipetto”

Anche la dipetto a seguito delle nuove regole dettate dal DPCM del 25 ottobre 2020 è costretta con grandissimo dispiacere a rinviare il nostro appuntamento a teatro previsto per venerdì 30 ottobre 2020.

Ma… stiamo già pensando e lavorando con entusiasmo per il futuro quando i tempi ce lo permetteranno e ci potremo godere lo spettacolo!

Sarà ancora più bello!

Per ulteriori informazioni contattare Futura eventi al numero 366 5752819.

Grazie a tutti per il sostegno che vorrete assicurarci.

Associazione dipetto