A Persiceto arriva la “Consulta delle ragazze e dei ragazzi”

Hai dai 16 ai 25 anni e abiti a Persiceto? Ci sono temi che ti stanno a cuore e vorresti che se ne parlasse o si facesse di più? Il Comune di San Giovanni in Persiceto sta per attivare la “Consulta delle ragazze e dei ragazzi”: un organo composto da cittadini e cittadine dai 16 ai 25 anni, il posto giusto per far sentire la tua voce. Un’assemblea per favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all’amministrazione comunale: è questa la finalità principale della nuova “Consulta delle ragazze e dei ragazzi” che avrà il compito di elaborare proposte in tutti i campi di interesse segnalati. La consulta potrà inoltre confrontarsi con i programmi promossi da vari soggetti attivi sul territorio e intratterrà rapporti con le altre consulte comunali, anche attraverso l’adozione di iniziative comuni.

Per saperne di più, il Comune invita tutti i persicetani tra i 16 e i 25 anni all’incontro che si terrà giovedì 23 febbraio alle 17.30, nella Biblioteca “G. C. Croce” Sezione Adulti, e che sarà coordinato dall’associazione “Bangherang”: sarà l’occasione per scoprire meglio come funziona la Consulta e con quale finalità.

In attesa dell’incontro puoi scoprire che tipo di persicetano sei e quale apporto potresti dare alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi, compilando il test “Che persicetano sei?” Appassionato o indifferente? Curioso o annoiato? In ogni modo potrai contribuire con le tue idee e le tue proposte.

Ufficio stampa Comune Persiceto