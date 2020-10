Regione, nuove regole per la scelta dei direttori generali

Nuove regole in Regione per il conferimento di incarichi di direttore generale. Attraverso una selezione pubblica, viene infatti costituito un elenco di idonei nel quale individuare le professionalità più adeguate a ricoprire il ruolo di direttori generali delle strutture della Giunta, dell’Assemblea legislativa e di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia Emilia-Romagna). Oltre ai vertici di eventuali Agenzie regionali per i quali sia prevista la figura del direttore generale e del direttore di Agenzia o Istituto.

In vista della scadenza, il prossimo 31 dicembre, degli attuali direttori generali, dal 15 ottobre è aperto l’avviso per la costituzione dell’elenco degli idonei.

Le candidature possono essere presentate entro il prossimo 30 ottobre.

In seguito, sarà una commissione di esperti – in maggioranza esterni all’Ente – a verificare i titoli e i requisiti professionali per poter entrare nell’elenco regionale. Tra gli idonei, Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individueranno i dirigenti cui conferire gli incarichi.

L’elenco sarà aggiornato periodicamente, e comunque entro 5 anni, per salvaguardare l’attualità di titoli ed esperienza professionale dei componenti, anche per incentivare una crescita continua delle competenze dei partecipanti lungo tutta la carriera lavorativa.

Sempre dal 15 ottobre, è aperto un secondo avviso pubblico, per ruolo di direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.

