Terred’Acqua, quale futuro per la Polizia Locale? L’appello dei sindacati di categoria

San Giovanni in Persiceto 10/10/2020



COMUNICATO STAMPA

Nella giornata del 7 ottobre si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’Unione Terred’Acqua, per evidenziare le criticità del servizio di Polizia Locale, oltre che di tutti gli altri servizi, che sono attualmente in una situazione di grande incertezza data dalla mancanza di informazioni in merito al futuro dei lavoratori.

Le problematiche sono in primis la decisione POLITICA di due comuni (Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia) di uscire dal servizio di Polizia Locale dell’Unione, poi la decisione POLITICA di non approvare il Bilancio dell’ente.

Stanno sorgendo enormi problematiche, innanzitutto il possibile commissariamento dell’ente, che costituisce una sconfitta per chi ha creato e continua a credere nell’Unione, e poi … la Polizia Locale quale futuro avrà?

Dopo l’uscita dal servizio di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese, e con la continua emorragia di personale che da anni affligge il servizio, riuscirà a continuare a svolgere i servizi senza le risorse umane necessarie?

E i cittadini che chiedono sempre più servizi di qualità ai loro Poliziotti Locali, con questa scelta riusciranno ad averli?

I dipendenti e i cittadini hanno a nostro avviso il diritto di avere delle risposte sia sul futuro del loro lavoro, sia sul futuro dei servizi che saranno svolti con le nuove organizzazioni, ma attualmente tutto rimane estremamente nebuloso, non ci sono informazioni e non sono state date risposte alle molte domande che in questi mesi sono state fatte, e questa è una situazione che nessuno vorrebbe mai vedere né vivere. Nonostante si sia chiesto molte e molte volte di chiarire le incognite e di avere incontri con tutte le OOSS e RSU, nulla si è mai mosso, nessuno si è sentito, siamo stati completamente ignorati come se la cosa non dovesse riguardarci:

dunque il silenzio e l’incertezza avanzano inesorabili verso la DEATH ZONE DEL 31 DICEMBRE, quando la scelta legittima di due comuni sarà presumibilmente irrevocabile.

Deve essere ben chiaro che le OOSS SULPL DICCAP SILPOL e CISL non ci stanno a questo gioco di silenzi e indeterminatezze, e chiedono a gran voce che sia instaurata una Commissione Consigliare dell’Unione dove partecipino tute le OOSS RSU e i relativi referenti consiliari dell’Unione, perché lo dobbiamo ai dipendenti, al di fuori delle battaglie politiche, e lo dobbiamo anche ai cittadini, che vogliono vedere servizi adeguati anche alle tasse che pagano.

Per questo annunciamo che presidieremo a rotazione i vari comuni dell’Unione partendo dal giorno 14 ottobre nel comune di San Giovanni in Persiceto durante lo svolgimento del consiglio dell’Unione Terred’Acqua, per sollecitare quelle risposte che ad oggi non ci sono state date, e capire quale futuro ci sia per l’Unione, per i suoi servizi, e per tutti i suoi lavoratori.

Federico Coratella

Segretario Regionale E-R Diccap Sulpl

Stefano dr. Gargioni

Segretario Regionale del S.I.L.Po.L.

Valentino Restani

Segretario Territoriale Cisl