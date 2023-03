Anzola: un incontro per discutere dell’Ipermercato a Lavino e della Logistica a Ponte Samoggia

6) la L.R. 24 – sulla “riduzione del consumo di suolo” – prevede che le previsioni urbanistiche (come quelle di Lavino) non realizzate decadono. Non è vero quindi che quelle aree saranno comunque edificabili. Sarà il Piano Urbanistico Generale (PUG) a stabilirlo. E sul PUG noi chiediamo di aprire subito il percorso di partecipazione della società civile.

4) il privato non investe un euro, realizza opere (prescrizioni da rispettare) che servono solo al supermercato con i soldi (circa 4 MILIONI DI EURO) che IL COMUNE RINUNCIA a pretendere e ad investire su scuole, impianti sportivi, etc;

3) gli automezzi dei clienti dell’ipermercato che dovevano entrare esclusivamente dalla via Emilia, entreranno invece in maggioranza da via Guido Rossa;

1) le residenze sociali ERS non saranno in locazione permanente, dopo 12 anni le famiglie assegnatarie perderanno ogni diritto;

Sulla via Emilia, tra Anzola e Ponte Samoggia, è prevista la realizzazione di 180.000 mq di capannoni destinati a grande logistica. 30.000 mq lato Anzola e 150.000 lato Valsamoggia (ma appoggiati sulla via Emilia) con una capacità di carico/scarico per 240 TIR contemporaneamente.

Vediamo ogni giorno gli effetti che l’insediamento della Philip Morris ha prodotto su Anzola pur non facendone parte. Questo nuovo insediamento è più grande, muove più mezzi e persone.

Il Consiglio Comunale non è mai stato coinvolto. I materiali disponibili riguardano solo l’intervento lato Anzola. Noi chiediamo che si discuta da subito di tutto l’intervento, in modo trasparente, avviando quella CONSULTAZIONE POPOLARE, che la legge prevede, ma della quale, ad oggi, non c’è notizia di quando e come sarà organizzata, di come saranno informati e coinvolti i cittadini.

