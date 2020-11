Crevalcore: comunicato di Sindaco, Giunta e gruppo Consigliare di maggioranza in risposta al gruppo di minoranza

Questo è il comunicato del Sindaco, della Giunta, e del gruppo Consigliare di Maggioranza riportato nella sua versione originale.

Auspico vivamente che il gruppo di minoranza ritorni sui suoi passi in quanto ritengo sia un errore sottrarsi al confronto. Posso capire le difficoltà, fare l’opposizione in un Consiglio Comunale non è mai una cosa semplice, ma non è certo girandosi dall’altra parte che si risolvono le questioni. Non mi trovo d’accordo con chi afferma che non sono mai state prese in considerazione le proposte venute dai banchi dell’opposizione, anche all’ultimo Consiglio abbiamo condiviso un percorso per arrivare, ultimato il recupero post terremoto, a progettare un piano del traffico per il centro storico, come da loro richiesta abbiamo condiviso la dedica a Claudio Preti della pista di atletica dello stadio, abbiamo accolto la mozione presentata dalla minoranza relativa alla viabilità di Palata Pepoli e questo solo per fare alcuni esempi. Rimane evidente che ci muoviamo su due piani diversi dove deve essere chiaro chi governa e chi fa proposte alternative sapendo che possono raccogliere il favore o meno dell’altra parte del consiglio. Vorrei anche sottolineare che il diritto, ma soprattutto il dovere all’opposizione non è legato al numero dei voti raccolti alle elezioni, ma è la carta costituzionale che ne garantisce la funzione a prescindere dai voti conquistati all’ultima tornata elettorale. Per quello che riguarda l’Amministrazione continuerà a svolgere il proprio lavoro indipendentemente dalle decisioni che prenderà il gruppo di minoranza, il paese va governato a maggior ragione quando c’è una ricostruzione post sisma da portare a termine e una pandemia da contrastare, non mi pare proprio sia il momento migliore per abbandonare il consiglio comunale, le battaglie vanno combattute sapendo che si possono anche perdere.

dal profilo Fb di Marco Martelli, Sindaco di Crevalcore