Rispetto per il PD e per i suoi candidati

Comunicato del PD di Bologna

Chiediamo a tutti gli amministratori eletti anche con i voti del PD, come nel caso del Sindaco di Anzola dell’Emilia, di mantenere uno spirito leale e responsabile.

Il bene del territorio metropolitano viene prima di tutto. Per questo occorre tenere distinto nelle relazioni amministrative istituzionali il piano nazionale da quello locale.

Nelle prossime settimane il PD di Bologna, a fianco del PD locale di Anzola dell’Emilia, sarà impegnato con ancora più convinzione e determinazione nel sostenere il nostro candidato Andrea De Maria in una campagna elettorale che sarà casa per casa, cercando di parlare con tutti i cittadini, ancora una volta, come siamo abituati a fare.

Il confronto, in quel collegio come nel Paese, sarà fra la coalizione di centrosinistra e la destra. Altre candidature, come quella di Veronesi, che possono togliere consensi al Centrosinistra non fanno altro che aiutare, nei collegi, i candidati di destra.

Michael Santi, Coordinatore Segreteria PD Bologna

Belinda Gottardi, Responsabile Enti locali PD Bologna