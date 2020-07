Crevalcore, in arrivo rifacimenti del manto stradale su alcune vie

Comunichiamo che nelle prossime settimane le seguenti strade saranno interessate da lavori di rifacimento parziale dell’asfalto, che comporteranno disagi del traffico:

Via caduti di via fani

Vialetti pedonali a lato di via persicetana

Via forcole

Via borgofollo

Via di mezzo levante

Via signata

Già in questi giorni sono iniziati i lavori in via caduti di via fani e nei vialetti pedonali ai lati di via persicetana.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore