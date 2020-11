Dal 1° dicembre il nuovo sito del Comune di Sala Bolognese

Dal 1° dicembre 2020 sarà online il nuovo sito del Comune di Sala Bolognese, in linea con le norme AGID per l’accessibilità.

Cambierà soltanto l’aspetto esteriore del sito, che sarà più funzionale e immediato nella navigazione e nell’individuazione delle informazioni utili.

I contenuti rimarranno gli stessi che fin qui sono serviti a mettere in contatto il cittadino e il Comune: da ComunichiAmo ad Alert System, con l’aggiunta di novità come il sistema PagoPA.

Verrà dato più spazio alle Notizie, agli eventi e ai contenuti utili, con una grafica nuova e più chiara.

comune.sala-bolognese.bo.it