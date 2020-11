Mercati contadini, Confagricoltura Bologna: pronti a garantire la riapertura in sicurezza

“Accogliamo con soddisfazione la presa di posizione del sindaco di Bologna sui mercati contadini all’aperto: lo svolgimento dell’attività a determinate condizioni è lo sviluppo da noi invocato, visto che gran parte delle misure è già prevista dal protocollo condiviso con la stessa amministrazione comunale”. Così Confagricoltura Bologna dopo le dichiarazioni di Virginio Merola che ha annunciato di aver dato mandato di predisporre un provvedimento per la riapertura. “Come abbiamo segnalato – spiega Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna – l’ultima ordinanza regionale ha previsto la chiusura dei mercati contadini solo in assenza di appositi piani adottati dai sindaci. A Bologna un piano c’è già ed è quello elaborato d’intesa con l’assessorato competente: è il protocollo che ci ha consentito finora di lavorare garantendo la sicurezza di operatori e clienti. I requisiti fissati dal sindaco per il nuovo provvedimento richiamano in gran parte quelli presenti nel regolamento adottato in questi mesi, a partire da perimetrazione e presenza di varchi separati per entrata e uscita”.

La chiusura fino a dicembre avrebbe generato perdite per 500mila euro agli agricoltori chi commercializzano prodotti attraverso questo canale. “Sarebbe stata una beffa, visto che siamo in presenza delle condizioni per andare avanti. Ora – conclude Garagnani – l’impegno nostro e di tutti gli agricoltori è finalizzato ad assicurare le condizioni di massima sicurezza come già accaduto negli ultimi mesi. Da questo punto di vista la possibilità di fare la spesa all’aperto è la migliore garanzia per i cittadini”.

Ufficio Stampa Confagricoltura Bologna