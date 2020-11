Persiceto, dal 21 novembre al via la 24ª Colletta Alimentare

È in arrivo la 24ª Giornata Nazionale della Colletta alimentare: quest’anno, vista la situazione di emergenza sanitaria, ogni cittadino potrà donare parte della propria spesa alle persone in difficoltà non solo nella giornata prevista, sabato 28 novembre, ma per due settimane, da sabato 21 novembre fino a martedì 8 dicembre 2020, e la raccolta avverrà in forma “dematerializzata”, con card acquistabili alla cassa oppure online.

Quest’anno la 24ª Giornata nazionale della Colletta alimentare, prevista per sabato 28 novembre, non durerà solo un giorno ma due settimane, da sabato 21 novembre a martedì 8 dicembre. La storica iniziativa del Banco Alimentare, patrocinata dal Comune, si svolge da diversi anni con l’adesione di vari supermercati del territorio e la partecipazione di numerosi volontari, come invito aperto a tutti a compiere un gesto concreto di condivisione: donando parte della propria spesa si risponderà al bisogno di persone che vivono in difficoltà economiche e che solo attraverso strutture accreditate come le mense dei poveri (es. Caritas) o strutture residenziali di accoglienza (centri famiglia, comunità di recupero) possono far fronte al bisogno essenziale del pasto. Questo gesto di solidarietà è ancor più importante nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in quanto consentirà di aiutare molte persone che stanno vivendo difficoltà economiche per la perdita del lavoro. Quest’anno i cittadini saranno invitati a scegliere un importo da donare che verrà trasformato in cibo dal Banco Alimentare (prodotti a lunga conservazione come omogeneizzati e prodotti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati, olio, latte a lunga conservazione e zucchero). Per tutto il periodo dell’anno il Banco Alimentare recupera le eccedenze alimentari e le ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi accreditati.

Vista la situazione straordinaria, l’iniziativa si svolgerà con modalità differenti rispetto alle passate edizioni: oltre all’estensione della durata da sabato 21 novembre a martedì 8 dicembre, per rispettare le norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, l’iniziativa si svolgerà in forma “dematerializzata”, evitando passaggi di mano in mano di confezioni di cibo, distribuzione di volantini e sacchetti per la raccolta. Le persone che intendono aderire saranno invitate ad acquistare non generi alimentari ma Card con importi da 2, 5 o 10 euro, corrispondenti a diverse quantità di un paniere di prodotti, in distribuzione presso le casse dei punti vendita coinvolti; successivamente il cibo corrispondente al valore delle Card sarà consegnato alle sedi del Banco Alimentare.

Le Card possono essere acquistate anche on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili: una procedura guidata consente di selezionare l’importo che si desidera donare e di procedere con l’acquisto; per completare l’operazione è necessario registrarsi al sito (o effettuare direttamente l’accesso se già iscritti), inserendo le proprie generalità e indirizzo e-mail; si riceverà all’indirizzo inserito un messaggio contenente un pulsante su cui cliccare per confermare l’account; a seguire, si aprirà in automatico una nuova schermata, in cui saranno riportati tutti i dati del proprio profilo; in alto a destra, cliccando sulla voce “Carrello”, si potrà procedere con il pagamento selezionando “Vai al check-out”: una nuova pagina consentirà di inserire i dati di fatturazione (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e premendo su “Continua” si aprirà l’apposita piattaforma in cui sarà possibile digitare il numero della propria carta di credito e confermare il pagamento.

Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dal 1° al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.

È possibile acquistare le Card presso 2 supermercati presenti a Persiceto: Penny Market (via Crevalcore 3) e Lidl (via Maraini 21).

Per via delle restrizioni imposte dai decreti per contenere la diffusione del Covid-19, quest’anno non saranno presenti come di consueto i volontari per prestare servizio presso i supermercati; nella sola giornata di sabato 28 novembre all’esterno dei due esercizi indicati si troverà un referente per segnalare la possibilità di acquistare le Card presso le casse e spiegare la particolare modalità di raccolta. A beneficiare della raccolta saranno 3 strutture caritative del territorio: le Caritas di Persiceto e Decima e una comunità di recupero. Lo scorso anno a Persiceto sono stati raccolti 6.983 chilogrammi di alimenti, dato in lieve calo rispetto all’anno precedente.

Oltre alla raccolta in occasione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare, è possibile effettuare donazioni per sostenere le opere del Banco Alimentare durante tutto l’anno: nella home page del sito della Colletta Alimentare, è presente un’apposita sezione che consente di donare rapidamente un importo a scelta tra 5, 10 e 25 € oppure di inserire direttamente la cifra desiderata; il Banco Alimentare utilizza i fondi che riceve per raccogliere cibo e ridistribuirlo alle Strutture Caritative in tutta Italia.

Negli ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte 41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082 pasti per persone bisognose.

Ufficio stampa Comune Persiceto