16 dicembre: Sant’Agata, aggiornamento covid-19

Buongiorno a tutti,sono a comunicare che (in base ai dati forniti dall’Ausl) attualmente a Sant’Agata Bolognese le persone in quarantena risultano essere complessivamente una settantina.

CASA PROTETTA: purtroppo nell’ultimo periodo sono decedute altre 3 persone e quindi continuiamo a pagare ancora un forte prezzo di vite umane. Esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alle famiglie.

Ed ecco una lieta notizia: sono guariti tutti i 35 ospiti della RSA che risultavano ancora positivi, così come tutti gli operatori che vi lavorano.Un ringraziamento a tutti gli operatori che, in queste settimane, con sacrificio e spirito di abnegazione hanno portato avanti il lavoro nella RSA in condizioni non facili, garantendo così agli ospiti un prezioso servizio.Queste ultime sono notizie liete, ma continuiamo a rispettare le regole perché purtroppo l’emergenza non è ancora finita.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco