Natale 2020, sul sito “Sagre e Feste” gli eventi online e i presepi all’aperto

Presepi un po’ speciali, da visitare in sicurezza, eventi online legati al Natale, alla gastronomia tipica e concerti natalizi in streaming, sono tutti raccolti nella sezione “Eventi natalizi” del sito “Sagre e feste”.

Quest’anno l’edizione dicembrina del calendario è modificata a causa dell’emergenza sanitaria, che ha portato alla sospensione di mercatini, sagre e fiere di comunità.

Nella settimana di Natale riparte, in versione online sul canale youtube dell’associazione Il Temporale di Bentivoglio, il XXIV Festival di Musica da Camera, con il classico calendario di concerti dicembrino.

Diverse le iniziative in programma a Casalecchio di Reno, che per il 30 dicembre propone il Concerto di fine anno all’interno della rassegna “Teatri in rete”.

Fino al 24 dicembre, sulla pagina Facebook Città di Granarolo dell’Emilia, vengono pubblicate delle pillole sul tema natalizio per emozionare e sorprendere, grazie alla collaborazione con gli esercizi commerciali, le Associazioni e il TaG Teatro a Granarolo. Tre sono le rubriche del GRANATALE: il GRANalendario dell’Avvento, le GRANcuriosità e le GRANidee natalizie!.

Pieve di Cento ha organizzato una rassegna in streaming dalla pagina facebook del Comune dal titolo “Pieve racconta Natale”. Un ciclo di 7 appuntamenti che ci accompagneranno ogni domenica fino al 6 gennaio, con un appuntamento speciale il 24 dicembre. Per questa occasione sarà protagonista il Teatro A. Zeppilli, che diventerà un salotto in cui tanti ospiti si alterneranno per parlarci di arte e musica, e per narrare ai bambini storie di Natale.

Nel sito Sagre e Feste l’elenco completo degli eventi è diviso per Comune, tanti i presepi allestiti per le vie dei paesi o in luoghi aperti: si va dalla mostra itinerante di presepi ad Anzola dell’Emilia, passando per Bentivoglio al Museo della Civiltà Contadina che, nei “nuovi padiglioni”, ha allestito un presepe tradizionale che ha come scenografia una ricostruzione in miniatura della vicina chiesa di San Marino. Mentre nella piazza di Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) è stato allestito il Borgo di Babbo Natale. In Valsamoggia, a San Teodoro, ai piedi della millenaria Abbazia di Monteveglio, si potrà ammirare il suggestivo presepe sempre all’aperto. A Camugnano un sorprendente presepe galleggia a pelo d’acqua sul lago di Lettra, vicino a Carpineta.

Passeggiando per le strade di Villa d’Aiano (Castel d’Aiano), fino al 6 dicembre, si potranno ammirare i tanti presepi allestiti dagli abitanti nelle vie del paese.

Anche a San Lorenzo in Collina (Monte San Pietro) è possibile visitare i presepi realizzati all’aperto dagli abitanti e dai commercianti del paese.

A San Giovanni in Persiceto, nella centrale piazza del Popolo, sul sagrato della Collegiata di San Giovanni Battista, si trova il presepe in rame realizzata dall’artista Sara Bolzani nel 2008, con sculture a grandezza naturale. Sempre in tema di presepi d’artista, a Savigno è esposto il Presepe realizzato da Gino Pellegrini.

A Zola Predosa il suggestivo Vicolo Marchi, si veste a festa con i presepi artistici collocati nei cortili delle abitazioni.

L’elenco completo: www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste/Eventi_natalizi

