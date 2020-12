Sono arrivati a Crevalcore i primi vaccini anti-covid 19

Questa mattina le prime 55 dosi saranno somministrate agli operatori sanitari ed agli ospiti della Casa della Salute di Terre d’Acqua Barberini e delle case famiglia per anziani di Crevalcore.

Una giornata straordinaria che dovrà essere ricordata dalla nostra comunità, oggi la speranza si trasforma in realtà, una realtà che solo alcuni mesi fa sembrava irraggiungibile.

Grazie a tutta la comunità scientifica che ha sofferto negli ospedali e nei laboratori di tutto il mondo per darci una speranza, il migliore auspicio per il nuovo anno che sta per cominciare.

dalla pagina Fb del comune di Crevalcore