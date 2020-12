Unione Terred’acqua, le parole dell’ex presidente Martelli

Sinceramente non mi va di replicare alle dichiarazioni di nessuno, mi sembra che il quadro sia chiaro e sotto gli occhi di tutti. Il dato saliente è che purtroppo l’Unione Terred’acqua è commissariata. Voglio ringraziare la Dottoressa Raffaella Galliani commissario ad acta, per il lavoro che sta facendo nonostante tutto con scrupolo e dedizione, per cercare di portare a termine un’ incarico complesso di non facile gestione.

Approfitto anche per ringraziare tutta la struttura tecnica dell’Unione perché nonostante la situazione di grande incertezza ha sempre continuato a svolgere il proprio lavoro con la massima professionalità.E qui mi rivolgo soprattutto a coloro che in questi mesi hanno visto messa in discussione in maniera direi quantomeno affrettata, la loro professionalità e capacità, costringendoli a scegliere altre opportunità di lavoro.

Ho sempre avuto la massima fiducia nella struttura e sono certo che il tempo darà loro ragione, a scapito di coloro che per orgoglio personale hanno deciso di far morire sansone con tutti i filistei.

Cosa succederà adesso non sta a me deciderlo, abbiamo in campo un commissario e una prefettura, insieme decideranno il da farsi. Per quello che mi riguarda così come ho fatto nei giorni scorsi rimango a disposizione del commissario e dell’Unione.

A questo proposito ho inviato alcuni giorni or sono una lettera a tutti gli altri Sindaci per capire se potessero esserci i margini per una ricomposizione, per adesso ho ricevuto una disponibilità, vedremo nei prossimi giorni se avrò qualche altro ritorno.

Concludo dicendo che non è il momento di giocare alla politica con manovrine di basso cabotaggio, la posta in palio è troppo alta.

Dal profilo Fb di Marco Martelli, sindaco di Crevalcore