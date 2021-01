E-distribuzione comunica che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti, presso il territorio del Comune.

Venerdì 15 Gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 16:00



Le vie interessate sono:

Via Calanchi 2, da civico 2/1 al 6, dal 7 al 9, dal 13 al 15

Via Turati dal civico 23 al 27

Via Cavaroncello 13

