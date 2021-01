Sono a comunicare che attualmente nel nostro Comune le persone positive (come trasmesso sul sito Ausl Bologna) risultano essere n. 6 (n. 3 sintomatiche e n. 3 asintomatiche).

Invece per quanto riguarda le persone poste in isolamento sono n. 55.

L’emergenza non è ancora finita, portiamo pazienza.

Saluti.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco