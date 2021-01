Calderara: comunicazione per i cittadini di Tavernelle

Buonasera a tutte e tutti.

Come saprete, a seguito del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, dove purtroppo è stata spezzata una giovane vita, la cabina Telecom di Tavernelle è andata distrutta. Ciò sta causando diversi problemi di connettività alla cittadinanza e pertanto, dato peraltro il particolare periodo, nel quale la connessione ad internet è fondamentale per lo svolgimento di attività quali lo smart working e la Dad, abbiamo provveduto, anche formalmente, a sollecitare Telecom alla risoluzione.

La stessa, anche a seguito di interlocuzione diretta con l’assessore Luca Gherardi, ha preso in carico la risoluzione del problema, impegnandosi a risolverlo il prima possibile ed è già al lavoro per consentire il ripristino della funzionalità delle utenze collegate.

Vi terremo informati appena sapremo la data di fine lavori.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara