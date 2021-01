Sciopero di venerdì 29 gennaio 2021

Per tutta la giornata di venerdì 29 gennaio 2021 è stato proclamato uno sciopero generale dalle associazioni sindacali S.I. Cobas – Sindacato Intercategoriale Cobas e Slai Cobas per il sindacato di classe. Lo sciopero riguarda tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. Potrebbero verificarsi limitazioni nei servizi; saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali.

Scuola

L’azione di sciopero in questione interesserà il servizio di pubblica istruzione per il personale, docente e ATA, educativo e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, delle scuole di ogni ordine e grado. Le lezioni e i servizi connessi non saranno quindi garantiti per l’intera giornata del 29 gennaio. L’eventuale adesione del personale ATA potrebbe comportare la riduzione dei relativi servizi.

Sanità

Anche presso le Aziende Sanitarie Locali si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero riguarderà gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori socio sanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa. L’Ausl di Bologna assicurerà i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento: in particolare, oltre all’assistenza non differibile e alle urgenze, garantirà attività essenziali nei Dipartimenti di Emergenza, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Materno-Infantile, Chirurgico, Oncologico, Cure Primarie, Sanità Pubblica, Servizi (dialisi, diagnostica per immagini, Lum).

Trasporto pubblico

Per il personale addetto alla circolazione e attività ferroviaria del Gruppo Fs e Italo Ntv, lo sciopero interesserà la fascia oraria dalla mezzanotte alle 21 del 29 gennaio e comprenderà i treni ad alta velocità, a lunga percorrenza, e regionali nonché gli autobus, con esclusione del personale di Trenord e Trenitalia Emilia-Romagna. L’agitazione sindacale potrà comunque comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie e presso le assistenze clienti o le biglietterie.

Vigili del Fuoco

Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo sciopero potrà interessare la fascia oraria dalle ore 8:00 alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 20:00.

In caso di necessità contattare la Polizia Municipale: tel. 051.6870087.

