A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2021, che istituisce la Zona Arancione Scuro per tutti i Comuni della Città Metropolitana di Bologna dal 27 febbraio al 14 marzo, il Sindaco Lorenzo Pellegatti è in diretta per approfondire e illustrare nel dettaglio alla cittadinanza le ulteriori restrizioni che si aggiungeranno a quelle già in vigore in tutta la Regione con la classificazione in Zona Arancione.