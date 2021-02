Baby gang. Bernini (FI): “Rischiamo crisi educativa senza precedenti”

Ben 15 episodi criminosi, segnalati dall’inizio dell’anno alla Polizia di Bologna, che vedono come protagonisti dei minorenni. E’ un campanello d’allarme impressionante, che risuona fortissimo e che deve scuotere le Istituzioni a qualunque livello. Il fenomeno delle baby gang, di minori coinvolti in episodi di rapine e risse violente, è da tempo una drammatica realtà, non solo in Emilia-Romagna ma in tutta Italia: se non interverremo con politiche adeguate, rischierà di trasformarsi in vera e propria emergenza. Sono convinta che solo iniziative mirate alla rieducazione e alla responsabilizzazione possano essere davvero efficaci. La scuola deve diventare il primo e fondamentale luogo preposto all’individuazione dei fattori di rischio: la collaborazione con le famiglie e i servizi sociali deve essere costante e meticolosa. Per questo è assolutamente necessaria una totale inversione di rotta sulle politiche scolastiche in tempo di pandemia: la scuola deve tornare al centro della formazione e dell’educazione dei nostri giovani, evitando chiusure prolungate. Non possiamo permettere che la pandemia, già causa di una crisi economica senza precedenti, diventi responsabile anche di una crisi educativa che rischiamo di non riuscire più ad arginare.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia