Terred’Acqua: il commissario Galliani approva il bilancio di previsione 2020

A seguito dell’impasse in Terred’Acqua, che aveva portato l’unione dei sei comuni a non riuscire ad approvare il bilancio preventivo per l’anno 2021 e i bilanci consuntivi relativi agli anni 2019 e 2020, con la conseguente nomina di due commissari da parte della Prefettura di Bologna, il commissario prefettizio ad acta, Raffaella Galliani, ha approvato il bilancio 2021 dell’Ente.

L’approvazione è avvenuta a seguito del commissariamento dell’Unione, sia per quanto riguarda i bilanci, a cura del commissario prefettizio Raffaella Galliani, che per la normale gestione dell’Ente, a cura del commissario prefettizio Rita Stentella. A coadiuvare il lavoro di quest’ultima è stato inoltre nominato un sub commissario, Valerio Zambelli.