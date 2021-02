Crevalcore: Giorno del Ricordo 2021

Il Giorno del ricordo è stato istituito con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per l’occasione, anche quest’anno, il Comune di Crevalcore propone alcune iniziative per la cittadinanza, che vedranno un momento di commemorazione con la deposizione di una composizione floreale presso Via Vittime delle Foibe a Crevalcore e un momento di approfondimento storico alla presenza di un’esperta sulla pagina Fb del Comune di Crevalcore.

Mercoledì 10 febbraio



ore 11 – Deposizione corona di fiori in Via Vittime delle Foibe

ore 18.30 – Diretta sulla pagina Facebook Comune di Crevalcore

“Un viaggio nella storia del confine orientale italiano” ne parliamo con Viola Santi, storica e collaboratrice dell’Istituto Storico Parri – Bologna Metropolitana

Introducono:

Marco Martelli, Sindaco di Crevalcore

Giulia Baraldi, Presidentessa Consiglio Comunale di Crevalcore