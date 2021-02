7 febbraio: Re Bertoldo e la sua Corte in Municipio a Persiceto

Senza sfilate dei carri, domenica 7 febbraio non si potrà tenere il tradizionale “Discorso della Corona”, che ogni anno apriva i corsi mascherati, ma Re Bertoldo e la sua Corte si ritroveranno ugualmente in Municipio per trasmettere in diretta – attraverso la pagina Facebook del Comune /comunepersiceto e sul profilo Instagram della Città Metropolitana @bolognametropolitana – un saluto a tutti i “sudditi” e per presentare una serie di video che sono stati realizzati dall’Associazione Carnevale Persiceto sugli “Spilli” dei carri dagli anni ’70 ad oggi, con immagini d’epoca ed interviste ai carnevalai. I video saranno poi visibili sia sul sito del Comune che sulle pagine Facebook di Comune e Associazione.

