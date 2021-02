Specialisti di furti di preziosi arrestati ad Anzola

Grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile di Forlì-Cesena con quella di Bologna, sono stati arrestati una romena di 20 anni ed uno spagnolo di 22, noti per i furti di preziosi sottratti con la tecnica dell’abbraccio.

La coppia, già colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata lo scorso 10 luglio dal GUP di Modena, per reati commessi in quel territorio, è stata rintracciata nei pressi di un hotel di Anzola Emilia a bordo di un’autovettura. I poliziotti hanno poi appurato che i due alloggiavano nell’albergo e di conseguenza è stato denunciato il titolare della struttura ricettiva per false attestazioni, l’uomo aveva infatti dichiarato che i due erano appena arrivati, quando invece alloggiavano da almeno la notte precedente.

Sequestrata anche l’auto della coppia, risultata intestata a un prestanome titolare di oltre 200 autovetture.