Terred’Acqua: comunicato sull’utilizzo degli impianti sportivi al chiuso

“In questo periodo di estrema difficoltà anche per le realtà sportive, il tavolo dello sport dell’Unione Terred’Acqua, composto dai sei Assessorati allo Sport dei Comuni di Crevalcore, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, ha condiviso il documento allegato, in cui invita le associazioni e società sportive del territorio a prestare la massima attenzione nella gestione e utilizzo delle palestre comunali, in modo tale da creare le migliori condizioni per una ripresa progressiva e il più possibile duratura delle attività.”