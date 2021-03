Calderara, prosegue l’iniziativa “Ristoranti nei mercati”

L’iniziativa “Ristoranti nei mercati” rimarrà attiva anche in zona rossa (4- 21 marzo). La possibilità che gli operatori del territorio possano usufruire il lunedì e il sabato di una postazione senza pagamento del canone per il suolo pubblico in un sito dedicato dell’area mercatale di Calderara rimane, viste prescrizioni e deroghe dell’ordinanza regionale (pdf, 6.5 MB) che ha istituito l’area rossa nella Città Metropolitana di Bologna. I ristoratori interessati possono quindi fare richiesta: qui tutte le info.

Le aree mercatali, secondo l’ordinanza firmata ieri dal Presidente Stefano Bonaccini, dal 4 al 21 marzo sono chiuse. La deroga è prevista solo per le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, e a Calderara per l’iniziativa che coinvolge i ristoranti: a loro volta questi operatori hanno la possibilità, secondo l’ordinanza, di svolgere il servizio per l’asporto (con divieto di consumazione sul posto) fino alle ore 22. Sospeso, invece, il servizio di mensa nei ristoranti, che tornerà una volta ripristinata la zona arancione.