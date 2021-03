Stefania Dal Rio in visita al cantiere della Casa della salute di Sala Bolognese

Ieri mattina il Direttore sanitario del Distretto Pianura Ovest Stefania Dal Rio, da poco nominata, ha fatto visita al cantiere quasi ultimato della Casa della salute di Sala Bolognese.

Una struttura ampia e luminosa, con più di 10 ambulatori per medici di base, specialisti e assistenti sociali.

Una sinergia tra Ausl e Asp (Azienda Servizi alla Persona) affinché la Casa della salute diventi un presidio fondamentale per prevenzione, monitoraggio per patologie croniche e risposte concrete per i cittadini di ogni età.

Dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese