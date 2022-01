Sala Bolognese, lavori di manutenzione straordinaria del fiume Reno

Oggi (25 gennaio ndr), insieme al sindaco Emanuele Bassi e ai volontari della Protezione civile di Sala Bolognese ci siamo trovati presso il Vecchio Ponte, in località Bagno di Piano, per vedere da vicino i lavori di manutenzione straordinaria che si sono conclusi nel tratto artificiale del fiume Reno detto “Drizzagno di Bagno”, a cavallo della Strada provinciale 18 “Padullese”.

Questi lavori permetteranno all’acqua di defluire più rapidamente. Un ulteriore traguardo per la messa in sicurezza e la valorizzazione di questo ambito che si estende fra Reno, Samoggia e Lavino.

Ma ci sono anche altri aggiornamenti! In questo territorio, infatti, stanno per arrivare altri 7 milioni e 800mila euro per il terzo stralcio della Cassa Bagnetto, sempre sul fiume Reno, tra Sala Bolognese e Castello d’Argile.

Il Ministero della Transizione ecologica ha appena assegnato quasi 21 milioni di euro alla Regione Emilia-Romagna per la sicurezza e la sistemazione idraulica di fiumi e torrenti. A questi si aggiungono 12 milioni e mezzo di risorse già finanziate che porteranno ad un investimento totale sul territorio regionale di ben 33 milioni e mezzo di euro.

dalla pagina Fb di Irene Priolo