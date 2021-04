A Persiceto “Donne ch’avete intelletto d’amore”

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri sono due le iniziative organizzate dall’associazione Bibliotechiamo di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione con U.D.I., Gruppo Mai Più e l’Associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua, due eventi per mettere in luce alcune importanti figure femminili che Dante descrisse nella Commedia.

Si comincia sabato 24 aprile, alle ore 18, con l’incontro dal titolo “Donna, sei tanto grande e tanto vali” (Paradiso, canto 33, v. 13), Monica Mazzacori dialoga con Beatrice Buscaroli sulla rappresentazione iconografica di Beatrice Portinari nell’Ottocento e nel Novecento; letture a cura di Erica Greco.

Si prosegue sabato 8 maggio, sempre alle ore 18, con l’incontro dal titolo “Tre donne venian danzando” (Purgatorio, canto 29, v. 121), prendendo spunto dai personaggi di Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Piccarda Donati descritti da Dante rispettivamente nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso, Sara Accorsi dialogherà con Rossella Rinaldi e con Barbara Verasani sulla condizione femminile nel ’300 e oggi; letture a cura di Erica Greco.

Viste le norme sanitarie vigenti entrambi gli incontri si svolgeranno online collegandosi in diretta sulla pagina Facebook di Bibliotechiamo e Italo Calvino in Terre d’Acqua.