Ciao Daniela!

Grazie per tutto ciò che hai fatto per la comunità della Badia e per la nostra comunità in generale! Eri una persona straordinaria in tutti i sensi e la tua mancanza si sentirà tanto. Mille grazie per i tuoi sorrisi e per le tue parole gentili, che non mi hai mai fatto mancare.

Sincere condoglianze a tutta la tua famiglia!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola