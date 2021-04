Bologna, 25 aprile: il sindaco non scarichi sue responsabilità sulla Questura

Il Sindaco di Bologna evidentemente ignora di essere lui, ai sensi del Tuel, l’Autorità Sanitaria Locale. Ed è lui che deve garantire le misure di sicurezza sanitaria. È surreale il tentativo di scaricare le responsabilità sulla Questura quando lo stesso Sindaco afferma che l’evento era preannunciato. Per quale motivo allora non ha posto in sicurezza i parchi? Per quale motivo non ha adottato misure di prevenzione utile? È facile oggi provare a lavarsene le mani dopo avere per anni partecipato alla delegittimazione delle Forze dell’Ordine operata dalle sinistre, attaccandole costantemente, salvo poi oggi invocarne l’intervento. Il Sindaco avrebbe dovuto fare solo una cosa: chiedere scusa alla città e ai bolognesi che anche domenica hanno subito la prepotenza dei soliti protetti della sinistra.



Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di FdI