Persiceto, focolaio Covid in un centro per disabili

È notizia di queste ore, come riportato da Repubblica Bologna, dell’individuazione di un focolaio Covid-19 all’interno di un centro residenziale per disabili adulti del territorio di San Giovanni in Persiceto.

Al seguito di tamponi eseguiti, si è riscontrato all’interno della struttura la positività al Covid-19 di 13 dei 17 ragazzi ospiti, oltre a quella di cinque operatori che vi lavorano.

Contattato da Repubblica, il sindaco Lorenzo Pellegatti avrebbe così dichiarato: “Stanno bene, avevano da poco fatto la prima dose di vaccino e attendevano di completare il processo con la seconda iniezione. Evidentemente il virus si è infilato in mezzo”.

Di seguito le dichiarazioni della cooperativa Cadiai, che gestisce il centro: “I primi casi sono stati riscontrati oltre una settimana fa e immediatamente sono stati attivati i protocolli previsti in stretta collaborazione con l’Ausl. La situazione al momento è sotto controllo”.