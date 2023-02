Persiceto, nuovo percorso ciclo-pedonale in via Astengo

I lavori sono stati finanziati con risorse provenienti dal Ministero dell’Interno per interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

Nell’ambito degli interventi a favore della mobilità dolce promossi dal Comune sul territorio, è stato realizzato il collegamento tra il piazzale della stazione ferroviaria e la pista ciclo-pedonale esistente in prossimità del parcheggio su via Astengo.

In funzione del limite di velocità di 40 km/h in vigore in quel tratto stradale, è stato inoltre realizzato un passaggio pedonale rialzato, completato da un collegamento tra il parcheggio e il percorso ciclo-pedonale.

dalla pagina Fb Comune Persiceto