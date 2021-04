Persiceto, lasciano la bimba in macchina per fare la spesa

I Carabinieri di Persiceto hanno denunciato una coppia di giovani coniugi per abbandono di minori.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio, in via Crevalcore, in un parcheggio nei pressi di un supermercato, quando un passante è stato attirato dal pianto di una bambina di 5 mesi, chiusa all’interno di un’automobile parcheggiata.

Il cittadino, dopo aver fatto la segnalazione alle forze dell’ordine, nell’attesa ha deciso di intervenire personalmente forzando il finestrino del veicolo e riuscendo a prelevare la piccola per calmarla e confortarla.

All’arrivo dei carabinieri e dei sanitari del 118 si sono potute constatare le buone condizioni di salute della bimba.

I genitori, due coniugi di origine pakistana, sono poi stati rintracciati dai militari all’interno di un supermercato nelle vicinanze che, scusandosi, hanno spiegato di essersi allontanati per fare la spesa insieme alla figlia più grande.