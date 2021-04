Persiceto, vasta operazione antidroga dei Carabinieri: 10 arresti e una trentina gli indagati

Vasta operazione antidroga dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, condotta questa mattina dagli uomini dell’Arma su impulso della Procura della Repubblica di Bologna, che ha consentito di sgominare un rilevante giro di spaccio tra San Giovanni in Persiceto, Cento (Fe) e la più ampia area della bassa ferrarese.

10 kg di hashish, 4 kg di marijuana e 28 piantine sequestrate, oltre a 264.000 euro in contanti. Dieci gli arresti fra misure cautelari e in flagranza di reato, oltre a una trentina di indagati.

Il gruppo, composto da italiani, marocchini, albanesi ed ecuadoregni, era solito rifornirsi nei Capoluoghi (Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna) per poi smerciare lo stupefacente nella Bassa.

Le attività di indagine erano partite a marzo 2020, in pieno lockdown, rientrando in una più vasta inchiesta che ha preso il nome di ‘operazione Drivers’, con perquisizioni scattate anche in Lombardia (Milano, Como) e Toscana (Pisa), oltre che a Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna.