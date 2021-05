1° maggio, il Comune di Persiceto ringrazia personale medico, amministrativo e dipendente dell’Ausl Bologna

Anche il Comune di Persiceto si unisce nel ringraziare tutto il personale medico, amministrativo e dipendente dell’Ausl Bologna nonché i tanti volontari che anche oggi, 1° maggio, Festa dei Lavoratori, hanno lavorato in tutti i centri vaccinali del territorio per portare avanti la somministrazione dei vaccini alla popolazione, e che ogni giorno stanno dando un contributo fondamentale per aiutarci ad uscire da questa situazione di emergenza.

