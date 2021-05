4 maggio, ad Anzola lo Screening Covid-19

Nuove tappe del camper Ausl per intervenire precocemente nei comuni in cui circola il virus. Martedì 4 maggio tamponi molecolari per i giovani di ad Anzola dell’Emilia.

Il camper sarà a ad Anzola dell’Emilia, oggi dalle 14.30 alle 17.30 presso il Municipio, Piazza Grimandi 1, per effettuare tamponi molecolari ai giovani e alla popolazione sotto ai 60 anni. Il tampone è gratuito e su base volontaria. Oltre a eseguire i tamponi molecolari, gli operatori sanitari dell’Azienda USL di Bologna saranno presenti per sensibilizzare i cittadini a mantenere correttamente i comportamenti utili a minimizzare il rischio di contagio.

Il test è riservato ai RESIDENTI di Anzola dell’Emilia. Ricordarsi di portare la propria TESSERA SANITARIA e/o il CODICE FISCALE.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola