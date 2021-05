Sant’Agata, incidente frontale tra due autovetture

Martedì 11 maggio, verso le ore 13, si è verificato un incidente frontale fra due automobili in via Modena, a Sant’Agata Bolognese, sulla strada per Nonantola.

L’incidente ha visto il coinvolgimento di una Lancia Musa, guidata da una 37enne di Sant’Agata, e una Bmw serie 1, condotta da un 23enne di Modena. Nell’impatto, a riportare la peggio è stata la donna, poi trasportata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna con ferite di media gravità.