Incontri con l’archeologia: “Oro e vino. I più antichi tesori della Georgia”

Questa settimana, giovedì 20 maggio alle ore 21 il ciclo “Incontri con l’archeologia”, organizzato dal Museo Archeologico Ambientale e dal G.a.s.a. – Gruppo Archeologico Storico Ambientale, propone “Oro e vino. I più antichi tesori della Georgia”, un’affascinante e coinvolgente visita guidata virtuale a cura di Elena Rova dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Anna Chiara Muscogiuri del Museo Archeologico Ambientale, che vi porteranno ad esplorare rari e preziosi ritrovamenti, testimoni delle antiche usanze e ricchezza di questa terra.

Per prenotare è necessario compilare il seguente form: https://bit.ly/3bteUKI oppure accedere dal sito del Museo: www.museoarcheologicoambientale.it Home/Sezione notizie/ Conferenze on line.

Il link per partecipare verrà inviato ai primi 240 iscritti il giorno della conferenza. È necessario accedere con profilo registrato su Google e inserire nome e cognome per intero (senza nickname) oppure identificarsi in chat se si vuole richiedere l’attestato.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto