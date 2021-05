Persiceto: scomparsa di Fabio “Geo” Manganelli, il ricordo del Gruppo Consiliare Democratico

Questa mattina Geo se ne è andato.

Le luci sul palco della sua vita si sono spente con la velocità di quel gesto che per tante volte ha fatto sulla plancia della sua cabina tecnica. Noi, increduli, restiamo muti in un teatro buio. Stiamo immobili sotto questo cielo grigio che ha portato via la voce roca, la sigaretta e lo sguardo attento di un uomo che per tante stagioni ha portato colori e suoni in questo teatro che è la vita.

Grazie Geo.

dalla pagina Fb Gruppo Consiliare Democratico